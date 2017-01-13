فلسطين في الصحافة

برنامج يومي يتناول المواضيع التي تداولتها الصحف الفلسطينية والعربية

بتوقيت القدس:- البث الأصلي: الإثنين 12:30

أنت المسؤول

طرح ومعالجة ملفات تتعلق بالواقع الاجتماعي والثقافي والانساني للمواطن الفلسطيني

بتوقيت القدس:- البث الأصلي: الإثنين 22:00

خيوط الشمس

فترة إخبارية توعوية تنموية مفتوحة مدتها ساعتان متصلة تشتمل على العديد من الفقرات المنوعة

بتوقيت القدس:- البث الأصلي: الإثنين 10:00

نقطة إرتكاز

برنامج حواري يتناول أبرز حدث سياسي أو إجتماعي على مدار اليوم

بتوقيت القدس:- البث الأصلي: الإثنين 20:00

هدا البلبل

بتوقيت القدس:- البث الأصلي: الخميس 22:00

ساعة شباب

برنامج شبابي يتناول هموم وقضايا الشباب

بتوقيت القدس:- البث الأصلي: الجمعة 20:00

للسائلين

برنامج ديني

بتوقيت القدس:- البث الأصلي: الجمعة 19:00

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تقارير أخبارية

انشاء صندوق شكاوى إلكتروني من مجلس الوزراء الفلسطيني

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